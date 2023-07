Der Fischertag findet zwei Tage nach dem Memminger Kinderfest statt. 2023 ist das am 22. Juli. Am Vorabend des Memminger Fischertages feiert die Stadt den "Fischertagsvorabend". Bands, Bewirtung, und tausende Besucher: Die Memminger Innenstadt feiert schon Vorab den folgenden Fischertag.

Der Fischertag begann bereits am Freitagabend. Bei einer großen Party in der Innenstadt verkündete der Büttel den Ratsbeschluss zum heutigen Fischertag. Danach wird wird traditionell die Fischerstatue auf dem Fischerbrunnen am Schrannenplatz eingekleidet. Die besten Eindrücke des Abends sehen Sie auf allgaeuer-zeitung.de.

Früh aufstehen am Samstag

Am Samstag heißt es dann früh aufstehen. Denn ab 6 Uhr morgens sammeln sich die Stadtbachfischer und ziehen gemeinsam zum Schrannenplatz, wo dann der Fischerspruch verlesen wird. Nach dem großen Fischerzug um 7:15 Uhr geht mit dem Böllerschuss Punkt 8 Uhr das eifrige Fischen los.

Das vollständige Programm des Fischertages 2023 im Überblick