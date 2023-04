An der Therme Bad Wörishofen soll ein großes Hotel entstehen. Die Pläne dafür hat Jörg Wund, Geschäftsführer der Therme Bad Wörishofen, jetzt dem Stadtrat vorgestellt.

Um die Therme Bad Wörishofen fit für die Zukunft zu machen, möchte Jörg Wund ein großes Hotel an das Bad anbauen. Geplant ist ein dreistöckiges Gebäude mit 100 Zimmern und 200 Betten. Das Hotel soll im Vier- oder Vier-Sterne-Plus-Bereich angesiedelt sein. Ferienhäuser im Südseestil sollen das Ganze abrunden.

Gute Erfahrungen mit Konzept

Auf diese Weise möchte der Unternehmer Tagesgäste zu Mehrtagesgästen machen. Gute Erfahrungen mit diesem Konzept habe man bereits in Erding gemacht.

