"Das perfekte Dinner" ist zu Gast im Allgäu! In dieser Woche zeigen auf "Vox" Hobbyköchinnen und Hobbyköche aus unserer Region, was sie kulinarisch so drauf haben. Am Dienstag war als Erste Anita aus Lachen im Unterallgäu dran. Am heutigen Mittwoch bekocht Alex in Eggenthal ihre Gäste.

Die 63-jährige Schulsekretärin bereitete routiniert und tiefenentspannt ihr Drei-Gänge-Menü zu, das unter dem Motto "Anitas Menü" stand. Als Vorspeise gab es eine Paprikasuppe, Garnelen in Butter geschenkt und ein Parmesanchip. Darauf folgte als Hauptspeise Roastbeef, einen mit Rosmarin verfeinerten Stampf und in Butter geschwenkte Bohnen mit Rauchfleisch. Anschließend dominierten Orangen die Nachspeise. Die Unterallgäuerinnen servierte ihren Gästen Orangen-Sud, Orangen-Parfait, Orangen-Filets und dazu eine Schokoladen-Praline.

"Das Menü, würde ich sagen, hat schon Potential, wenn ichs richtig rüberbringe und wenn alle Garstufen und Konsistenzen perfekt werden. Dann könnte ich mir vorstellen, das es ein Gewinner-Menü werden könnte", sagt Anita selbstbewusst. Ein bisschen nervös sei sie aber schon, erklärt Anita bevor es los geht. "Ich werde mein Bestes geben."

Kreative Gastgeberin

Den Weg ins Unterallgäu traten am Dienstag die 43-jährige Tanja aus Sonthofen, die 39-jährige Alex aus Eggenthal und der 40-jährige Karsten aus Ottobeuren an. "Das Menü sagt über die Gastgeberin aus, dass sie sehr kreativ ist. Dass sie sich viele Gedanken gemach hat, was es geben soll", meint Tanja, als sie einen Blick auf die Menü-Karte warf. Alle drei hofften, dass sie in den kommenden Tagen neben gutem Essen und netten Bekanntschaften auch schöne Abende zusammen verbringen und vielleicht die ein oder andere Anregung für die Küche bekommen werden. Am Ende des Abends geben sie Anita 22 Punkte für ihre Leistung.

Am heutigen Mittwoch, 12. April, zeigt Alex aus Eggenthal, was sie in der Küche kann. Die 39-jährige Fachoberlehrerin denkt, dass ihr Essen Siegerpotential hat, sagt sie. "Ich finde, wenn man alles selber macht und sich Mühe gibt und das passt dann auch noch zum Schluss, dann hat das wirklich Siegerpotential. Ich hoffe, das erkennen auch meine Gäste."

Von Bremen ins Allgäu

Als nächstes ist der einzige Mann in der Runde an der Reihe. Karsten lädt seine Gäste nach Ottobeuren ein. Den Medizincontroller hat es aus Bremen ins Allgäu verschlagen. Er bezeichnet das Allgäu als "die schönste Region in Deutschland. Man kann sich in jeder Jahreszeit sportlich austoben." Im Alltag kocht der 40-Jährige sehr viel und sehr oft, wie er erklärt. Die Erfahrung, die er dadurch gemacht hat, sieht er als Vorteil.

Auch Tanja kocht gerne für die Familie. Die 43-jährige Assistentin der Geschäftsführung bezeichnet sich als leidenschaftliche Köchin, die auch gerne einmal in der gehobeneren Richtung kocht. Ob sie damit ihre Konkurrenten überzeugen kann? Das wird sich am Freitag zeigen, wenn sie ihre Gäste zu sich nach Hause einlädt.

Wer die Kochkünste der Allgäuer verfolgen möchte, der kann sich "Das perfekte Dinner" am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils um 19 Uhr auf "Vox" oder online unter "RTL+" anschauen.