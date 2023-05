Bald starten Bauarbeiten auf der A7 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Memmingen.

Manche Autofahrer ahnen es wahrscheinlich schon: Bald wird auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Memmingen gebaut. Schließlich wird seit Dienstag alles dafür vorbereitet. Die Arbeiten werden sich über mehrere Monate hinziehen. Der Verkehr wird in dieser Zeit umgeleitet. Auf was sich Verkehrsteilnehmer genau einstellen müssen, was dort gemacht wird und ob es zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird, erfahren sie auf allgaeuer-zeitung.de.