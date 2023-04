Die Gewinner-Kommunen des neuen Ideenwettbewerbs "Natürlich für´s Klima – (Inter-)Kommunale Grüne Infrastruktur für Klima, Biodiversität und Lebensqualität" stehen fest. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hat die Gewinner-Ideen gekürt. Unter anderem die Stadt Illertissen wurden dabei ausgezeichnet.

"Klimaschutz ist eine zentrale Zukunftsaufgabe"

Aus jedem Regierungsbezirk wurde jeweils die beste Idee für eine "Daseinsvorsorge in Grün" ausgewählt. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte bei der Präsentation der sieben Gewinner in München: "Klimaschutz ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. Für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels brauchen wir kluge Zukunftslösungen. Dabei sind alle gefordert. Grüne Infrastrukturen sind natürliche Klimaschützer. Die Gewinner-Kommunen zeigen mit ihren kreativen Ideen, wie natürlicher Klimaschutz in der Fläche funktioniert. Mit unserem Ideenwettbewerb wollen wir auch zum Mitmachen und Nachahmen motivieren. Damit schaffen wir ein engmaschiges Netz aus grünen und blauen Bändern in ganz Bayern. Gemeinsam werden wir in Bayern den Klimawandel meistern." Die Gewinner des Ideenwettbewerbs erhalten einen Gutschein über eine individuelle Beratungsleistung eines renommierten Umwelt- und Landschaftsplanungsbüros im Wert von jeweils 10.000 Euro. Die Beratung umfasst insbesondere die Ausarbeitung eines Umsetzungsfahrplans.

Gewinner Ideen

Die Gewinner-Ideen reichen von der Anlage von Gehölzstrukturen über Streuobstpflanzungen, Gewässerentwicklung innerorts und ein grünes Gewerbegebiet bis hin zu Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen von Bürgerinnen und Bürgern. Folgende Kommunen sind die Gewinner des Ideenwettbewerbs:

Stadt Bad Brückenau – "Gewässerentwicklung Oberes Sinntal"

Gemeinde Buch am Erlbach und Gemeinde Vilsheim – "Gemeinsam für Arten- und Klimaschutz"

Markt Kellmünz an der Iller, Stadt Illertissen, Markt Buch, Gemeinde Oberroth, Gemeinde Osterberg, Gemeinde Unterroth, Gemeinde Roggenburg – "Streuobstband Iller-Roth-Biber"

Gemeinde Breitengüßbach – "Grünes Netz Breitengüßbach"

Gemeinde Pullach im Isartal – "Grüne Infrastruktur für Pullach – Ein Ansatz, viele gelöste Probleme"

Gemeinde Wenzenbach – "Treffpunkt Natur: Das Grüne in Wenzenbach vervollständigen"

Stadt Scheinfeld – "1250 neue Bäume für Scheinfeld"

Am Wettbewerb konnten Kommunen bis 10.000 Einwohner teilnehmen. In der Jury waren neben dem Umweltministerium auch externe Vertreter von Gemeinde- und Städtetag sowie des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern e. V. vertreten.