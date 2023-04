Bei Agathazell sorgte am Donnerstag der Rettungshubschrauber Christoph17 für viel Aufsehen. Allerdings hatte der orange Hubschrauber keinen "echten" Einsatz.

Der in Durach stationierte Rettungshubschrauber flog nämlich nur für Ausbildungszwecke seine Runden über den Flugplatz bei Agathazell. "Es gibt mit unserer Seilwinde am Hubschrauber jeweils eine Übung im Frühjahr und im Herbst, zusammen mit der Bergwacht Allgäu. Zusätzlich trainieren wir noch in einem Trainingscenter bei Bad Tölz", so der leitende Notarzt Marius Forster.

Seilwinde kann Lasten von bis zu 249 kg heraufziehen oder ablassen

Allgemein kommt der Airbus Hubschrauber bei alpinen Unfällen, aber auch bei Verkehrsunfällen, Bränden oder sonstigen medizinischen Notfällen am Boden, zum Einsatz. Um bei alpinen Einsätzen schnell vor Ort zu sein, verfügt der Allgäuer Rettungshubschrauber über eine Seilwinde mit einer Seillänge von 90 Metern. Zwei Personen und das nötige Equipment können daran bis zu einer Last von 249 kg angehängt und abgelassen, oder heraufgezogen werden.

22 Einsatzkräfte hängen am Heli

Die sieben Notärzte und 15 Retter der Bergwachten aus dem gesamten Allgäu, übten daher am Donnerstag den Umgang mit der Winde. Verteilt auf dem Flugplatzgelände wurden die Retter über die bis zu 90 Meter lange Seilwinde aus einer Höhe zwischen 15 und 25 Meter abgelassen. Auch Flüge mit dem sogenannten "Luftrettungssack" wurden geprobt. Dazu wurde ein Retter in dem Rettungssack fixiert und anschließend mit einem anderen Retter an der Seilwinde hinauf in den Hubschrauber gezogen. "Jährlich wird das Training mit der Seilwinde wiederholt. Sollte die Winde mal ausfallen, so kommt umgehend eine Ersatzmaschine aus Oberschleißheim, wo unsere Piloten stationiert sind", so der 38-jährige Forster.

Meiste Einsatz im Sommer

Die meisten Einsätze mit der Seilwinde hat der orange Rettungshubschrauber im Sommer. Im Jahr 2022 kam die Rettungswinde insgesamt 150 Mal zum Einsatz. Die Funktion der Winde ist einfach und blitzschnell. "Man wird mit der Winde aufgenommen und mit einer Geschwindigkeit von 1,25 Meter pro Sekunde hinaufgezogen. Oben angekommen, wird der Windenarm mechanisch eingeklappt und der Retter sowie der Patient, in der Luft, in den Hubschrauber eingeladen. Anschließend fliegt man direkt Richtung Klinik", erklärt Forster.