Die Feuerwehr hat am Mittwoch in Immenstadt eine Übung durchgeführt. Viele Menschen sahen sich den Übungseinsatz an.

Für viel Aufsehen sorgte am Mittwochabend eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr Immenstadt in der Stadtmitte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu einer angenommenen Brandentwicklung in einem Haus mit einem Übergreifen auf den Dachstuhl aus.

13 Bilder Benjamin Liss

Dichter Rauch, vermisste Personen, Löscharbeiten und viele interessierte Blicke

Unter schwerem Atemschutz verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Dachgeschoss und retteten dort zwei vermisste Personen. Dichter Rauch sorgte dafür, dass sich die Einsatzkräfte nur auf dem Boden und nur durch Tasten voran bewegen konnten. Von außen begannen die ehrenamtlichen Kräfte derweil mit Löscharbeiten per Drehleiter. Auch die Löschwasserversorgung musste sichergestellt werden. Unter den Blicken vieler Schaulustiger, arbeiteten die Ehrenamtlichen die Übung so wie im Ernstfall ab.