Im Allgäu bleibt es bei wechselhaftem Aprilwetter. Am heutigen Mittwoch und Donnerstag zeigt sich dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zwar ab und zu die Sonne. Doch vormittags bleibt es noch bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen werden allerdings etwas frühlingshafter. Am Freitag werden bis zu 18 Grad erwartet.

Sonnige Abschnitte am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch regnet es vormittags in Alpennähe noch etwas, sonst bleibt es trocken und es scheint öfters die Sonne. Im Tagesverlauf zieht jedoch auch wieder dichtere Bewölkung auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und bis 14 Grad. Am Nachmittag kann laut DWD ein auffrischender Wind aus West bis Nordwest aufkommen. In der Nacht zum Donnerstag fällt an den Alpen mitunter etwas Regen. Die Temperaturen sinken im Alpenvorland auf 5 Grad im Alpenvorland.

Der Donnerstag startet an den Alpen noch stark bewölkt und mit etwas Regen. Ab dem Vormittag scheint dann dort auch wieder öfter die Sonne. Am Nachmittag ziehen von Westen her dann wieder mehr Wolken auf. Bei maximal 10 bis 16 Grad geht ein überwiegend schwacher Wind. Die Nacht zum Freitag wird wieder dichter bewölkt. In der zweiten Nachthälfte zieht von Westen her zum Teil kräftiger Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 1 Grad.

Schauer und Gewitter am Freitag

Am Freitag wird es anfangs bedeckt und regnerisch, von Nordwesten her geht der Regen dann Schauer oder Gewitter über. Ab und zu lockert die Wolkendecke aber auf. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 18 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker Westwind. In der Nacht zum Samstag zieht sich der Regen dann an die Alpen zurück. Von Westen her lockert es etwas auf, dann kann sich örtlich Nebel bilden. Der DWD meldet Tiefstwerte zwischen 9 und 5 Grad.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Das Wetter im Allgäu - Regen und Schnee am Dienstag

Am Samstag meldet der DWD oft starke Quellbewölkung, es soll aber meist trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 18 Grad. Es weht ein mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus West bis Nordwest. Die Nacht zum Sonntag wird meist klar, besonders in den östlichen Regionen bildet sich gebietsweise Nebel. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 3 Grad.