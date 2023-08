Rund 1.500 Menschen feierten am Samstagnachmittag auf der Mallorca-Party auf dem Marktanger in Sonthofen. Die Mallorca-Fans trotzen dem Regenwetter. Auf der Bühne traten erfolgreiche Mallorca-Sänger wie Ikke Hüftgold, Julian Sommer, Julian Benz, Mia Julia, Rumbombe und Dj Marci auf. Sängerin Frenzy schaffte es leider nicht nach Sonthofen, ihr Flug konnte wegen dem Unwetter nicht starten.

"Wir kommen uns vor wie auf Wacken"

Die Besucher feierten zu Hits wie "Dicht im Flieger", "Bumsbar" oder auch "Oh Baby" von Mia Julia und brachten so den Martkanger zum beben, auch wenn das Wetter nicht sehr nach Mallorca aussah. "Es regnet so stark und wir kommen uns vor, als wären wir auf Wacken. Wir lassen uns aber unsere Stimmung nicht kaputtmachen", so Leonie Riescher aus Rettenberg.

Kritik am Getränkestand

Doch auch wenn die Besucher im Matsch standen und dem Wetter trotzten, gab es vereinzelt Kritik an der Getränkeausgabe. "Wir mussten für unsere Getränke immer wieder sehr lange anstehen, das war sehr unorganisiert", so Christoph Bremer aus Immenstadt.