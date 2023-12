Bei Weißensberg war ein Autofahrer zu schnell auf glatter Straße unterwegs. Eine Person starb, mehrere Menschen wurden schwer verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B31 bei Weißensberg ist am Sonntagmittag eine Frau getötet worden. Vier Menschen - darunter zwei Kinder - wurden schwer verletzt.

Unfall auf B31: Autofahrer (55) verliert Kontrolle und prallt in Gegenverkehr

Laut der Polizei war ein 55-jähriger Autofahrer auf der B31 in Richtung Sigmarszell/A96 ins Schleudern geraten und anschließend frontal in das Auto eines 45-jährigen Mannes gekracht. Bei dem Unfall wurde die 56-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen starb. Die drei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, der 45-jährige Fahrer und seine beiden Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren, wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Vier Schwerverletzte müssen nach Unfall bei Weißensberg ins Krankenhaus

Alle vier Schwerverletzten mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Ein Gutachter soll nun klären, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist. Die Polizei vermutet jedoch, dass der 55-Jährige mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war.

B31 nach Unfall für rund fünf Stunden gesperrt

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B31 bei Weißensberg musste die Straße komplett gesperrt werden. Laut Polizei war die B31 im Bereich des Unfalls für rund fünf Stunden nicht befahrbar.

B31 endet bei Sigmarszell

Die Bundesstraße 31 verläuft in West-Ost-Richtung und liegt in den Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern. Die B31 beginnt bei Breisach am Rhein an der deutsch-französischen Grenze und endet an der Anschlussstelle Sigmarszell an der Autobahn A96. Insgesamt ist die B31 rund 200 Kilometer lang. Die Straße ist teils drei, bzw. vierspurig ausgebaut.