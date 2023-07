Am Donnerstag, 6. Juli, veranstaltet das Mint-Management des Landkreises Oberallgäu einen spielerischen Aktionstag für Kindergartenkinder, Erzieherinnen und Erzieher. Zwischen neun und 13 Uhr kann es deshalb im Besucherservice lebhafter zugehen, als gewohnt, berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, findet im Landratsamt Oberallgäu erstmals der "Tag der kleinen Forscher" statt. Der bundesweite Aktionstag der Stiftung Kinder forschen, der Kindern auf spielerische Art und Weise die Vielfalt der Mint-Berufe näherbringen soll, wurde auf Initiative des Bildungsbüros des Landratsamtes in den Kreis geholt.

Über 250 Kindergartenkinder widmen sich beim "Tag der kleinen Forscher" dem Thema "Abenteuer Weltall"

Die Resonanz war so groß, dass sich am Donnerstag zwischen neun und 13 Uhr über 250 Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern auf den Fluren und den Besprechungsräumen des Landratsamtes in Sonthofen dem diesjährigen Thema "Abenteuer Weltall" widmen werden.

Landratsamt bittet Besucher um Verständnis

Das Organisationsteam des Landratsamtes ist bemüht, die Einschränkungen für den regulären Besucherverkehr so gering wie möglich zu halten. Wir bitten dennoch um Verständnis, sollte es in diesem Zusammenhang am Donnerstagvormittag zu kleineren Änderungen in den gewohnten Abläufen kommen.