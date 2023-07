Streik im Einzelhandel im Allgäu: Morgen am Freitag (7. Juli) sind auch Supermärkte in der Region betroffen. Stehen Kunden vor leeren Regalen?

Der Verdi-Streik im Einzelhandel geht am Freitag, 7. Juli, in die nächste Runde. In zahlreichen Modegeschäften und Lagern sollen Beschäftige die Arbeit niederlegen - auch Supermärkte sind betroffen. Allgäuer Kundinnen und Kunden könnten sogar vor leeren Regalen stehen. Verdi kündigt Versorgungsengpässe an.

Denn auch in Zentrallagern von großen Einzelhandelsketten soll gestreikt werden. Zum Beispiel sind Beschäftigte des Edeka-Lagers in Landsberg zum Arbeits-Ausstand aufgerufen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In welchen Allgäuer Geschäften wird am Freitag gestreikt?

Zum Streik aufgerufen sind am Freitag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Allgäuer Läden:

V-Markt in Kaufbeuren

in Kaufbeuren Kaufland in Kaufbeuren und Memmingen

in Kaufbeuren und Memmingen h&m in Kempten

in Zara in Kempten

in Kempten Dehner Gartencenter Kaufbeuren

Auch interessant für dich: Demozug durch Fußgängerzone

Heute Streik im Einzelhandel in Kaufbeuren - Diese Geschäfte sind betroffen

Wer weiter zum Möbelkaufen oder Hot-Dog-Essen will, muss achtgeben. Auch in den Ikea-Filialen München-Brunnthal und Eching soll gestreikt werden.

Wie viele Menschen wollen am Freitag streiken?

"120 Beschäftigte sind es sicher", sagt Manuela Karn, Allgäuer Streikleiterin und Gewerkschaftssekretärin bei Verdi. Je nach Urlaubszeit und Bereitschaft im Landsberger Edeka-Lager könnten es aber durchaus mehr werden.

Gibt es eine Streikkundgebung im Allgäu?

Streikende aus dem Allgäu sollen sich laut Verdi um 10 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau in Memmingen zu einer Kundgebung versammeln.

Was fordert Verdi?

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im bayerischen Einzel- und Versandhandel eine Erhöhung der Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde. Auch die Ausbildungsvergütung soll steigen - um 250 Euro im Monat. Zudem fordert Verdi bei den unteren Beschäftigtengruppen ein rentenfestes Mindesteinkommen von 13,50 Euro in der Stunde. Mehr Infos dazu an dieser Stelle.

"Weit entfernt" sieht Karn dagegen die Angebote der Arbeitgeber. Die wollen den Tarifvertrag auf 24 statt auf zwölf Monate abschließen, auch die prozentualen Lohnerhöhungen seien nicht ausreichend, so Karn. Die Inflationsbelastung - gerade für Beschäftigte im Einzel- und Großhandel - sei derzeit besonders hoch.

Wann wird weiter verhandelt?

Die nächste Verhandlungsrunde im Einzelhandel ist am 12. Juli, so Karn.

Wie lief der letzte Streik im Einzelhandel im Allgäu ab?

Neben Kundinnen und Kunden haben den Streik vor allem die Anwohner in der Kaufbeurer Innenstadt mitbekommen. Vor rund zwei Wochen zogen dort knapp 60 Angestellte mit Trillerpfeifen und Bannern durch die Fußgängerzone.