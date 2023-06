Stehen heute und am Freitag Kunden vor verschlossenen Ladentüren? Beschäftigte von zahlreichen Supermärkten und Bekleidungsgeschäften sind am Donnerstag und Freitag zum Streik aufgerufen. Verdi fordert deutliche Gehaltssteigerungen auch für Azubis - doch die Verhandlungen stocken. Welche Auswirkungen der Streik hat und welche Supermarkt-Filialen von Feneberg, Kaufland und V-Markt vom Streik betroffen sind, lest ihr hier auf allgäuer-zeitung.de.