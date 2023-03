Eigentlich ging es in der Debatte im Füssener Stadtrat um den Radweg am Hopfensee. Doch Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen) hatte wohl genug von der Rede seiner Kollegin Ilona Deckwerth (SPD). Sie solle mit ihrer langatmigen Ausführung nicht die Stadtratssitzung in die Länge ziehen. "Hier gibt es ein paar Leute, die am nächsten Tag wirklich arbeiten müssen und nicht nur ein paar Kinder betreuen", sagte Dr. Martin Metzger daraufhin in Bezug auf die Rede von Deckwerth, die selbst Lehrerin ist.

Widerspruch und Aufregung

Damit sorgte er in der Stadtratssitzung für reichlich Widerspruch und für Aufregung. Denn seine Aussage wurde von der Bevölkerung als Beleidigung eines ganzen Berufsstandes aufgenommen. Im Pressegespräch mit den beiden Lehrern Anna-Verena Jahn und Wolfgang Bader (beide Grüne), die beide ebenfalls im Stadtrat sitzen, wird hier auf allgäuer-zeitung.de erklärt, warum Jahn und Bader von dem Auftritt Metzger nicht besonders begeistert waren.