In der kommenden Woche kann es in der Kemptener Straße in Füssen zu Verkehrseinschränkungen kommen. Das teilte die Stadtverwaltung in einem kurzen Pressetext mit.

Die Kemptener Straße ist der Pressemitteilung zufolge im Bereich der Jet-Tankstelle von Mittwoch, 8. November, bis Freitag, 10. November, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird laut Stadtverwaltung jeweils abwechselnd über eine Ampelschaltung geregelt. Grund der Verkehrseinschränkung ist die Einbindung einer Trafostation.