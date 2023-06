Sommer, Sonne, Sonnenschein - der traumhafte Start in den Sommer 2023 wird sich auch in den nächsten Tagen fortsetzen. Dem Allgäu steht das nächste Sonnen-Wochenende bevor.

In Sachen Wetter ändert sich im Allgäu dieses Wochenende nicht viel. Der Samstag beginnt mit Temperaturen um die 12 Grad. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer dann auf 21 Grad an den Bergen und 23 Grad im Unterland. Es ist sonnig, erst im der zweiten Hälfte des Tages können sich Wolken bilden. Es bleibt aber trocken.

Das Wetter im Allgäu: So wird der Sonntag

Der Sonntag zeigt sich in Sachen Wetter dann genauso wie der Samstag. Sonne satt, erst gegen Abend ziehen besonders in der Nähe der Berge wieder einige Wolken auf. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden bei um die 14 Grad. In Oberstdorf klettert das Thermometer gegen Nachmittag dann auf etwa 24 Grad - in Memmingen werden bis zu 26 Grad erreicht. Im Unterland ist es besonders in den Morgenstunden teils bewölkt, im südlichen Allgäu ziehen dann abends einzelne Wolkenfelder auf. Es bleibt auch am Sonntag trocken.

Allgäu-Wetter: Gewitter und etwas Regen zum Start in die Woche

Zum Start in die Woche kann es dann im gesamten Allgäu erstmals wieder Gewitter und Regenschauer geben, diese ziehen aber erst im Laufe des Tages auf. In den frühen Stunden des Tages bleibt es sonnig - abends ist es bewölkt aber trocken. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 13 Grad im Oberland und 17 Grad im Unterland. Die Maximaltemperatur im Allgäu liegt am Montag bei sehr sommerlichen 27 Grad.

Mehr Gewitter und mehr Regen in der kommenden Woche

Die Aussichten für die nächste Woche: Es bleibt auch in der kommenden Woche weiterhin warm. Das Gewitterrisiko nimmt allerdings weiter zu. Besonders in der zweiten Hälfte der Woche soll es dann auch wieder häufiger mal Regen geben.

Auch interessant für dich: Sonne satt

Traumhaftes Sommerwetter im Allgäu - Die Aussichten am Wochenende

Sommersonnenwende am Mittwoch

Der kommenden Mittwoch, 21. Juni 2023 ist der längste Tag des Jahres 2023. Zur Sommersonnenwende 2023 scheint die Sonne im Allgäu dann insgesamt rund 16 Stunden. Im Norden Deutschland ist der Tag sogar noch länger: An den deutschen Küsten ist die Sonne rund 17 Stunden lang zu sehen. Sonnenaufgang ist in Kempten dann um 5:21 Uhr, Sonnenuntergang um 21:19 Uhr.