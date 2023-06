Es scheint, als ob der Sommer im Allgäu weiter bestehen bleibt. Vor allem von Montag bis Mittwoch meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonnenschein. Ein mäßiger Nordwind sorgt für Abkühlung. Nur am Donnerstag kann es vereinzelte Regenschauer und Gewitter geben.

Sonne satt am Montag und Dienstag

Der Montag wird am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf sonnig. Ab Mittag und Nachmittag bilden sich über den Bergen ein paar harmlose Quellwolken, sonst ist der Himmel klar. Direkt an den Alpen können sich dem DWD zufolge etwas mächtigere Quellwolken und vereinzelte Schauer bilden. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 22 und 28 Grad. Es weht ein mäßiger, in Böen gelegentlich starker Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel meist sternenklar. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 7, örtlich auf bis zu 5 Grad.

Am Dienstag scheint wieder viel die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 26 Grad, dazu weht ein mäßiger, mitunter böig auffrischender Nordostwind. Die Nacht zum Mittwoch wird wieder größtenteils klar. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 7, im Oberallgäu bei 5 Grad.

Regen und Gewitter am Donnerstag

Der Mittwoch startet sonnig, im Tagesverlauf können sich dann erneut Quellwolken bilden. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad. Es weht weiterhin ein mäßiger Wind aus Nordost, der laut DWD ab und zu auffrischen kann. Die Nacht zum Donnerstag wird teils wolkig, teils klar. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Am Alpenrand kann es bis zu 6 Grad kalt werden.

Am Donnerstag wird es im Osten Bayerns und an den Alpen wolkig, zeitweise auch stark bewölkt. Vor allem am Nachmittag und Abend kann es auch zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Bei schwachem bis mäßigem Nordwind liegen die Höchstwerte bei 20 Grad am unmittelbaren Alpenrand, sonst liegen die Temperaturen maximal bei 22 bis 26 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es wechselnd bis gering bewölkt, es bleibt meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 8 Grad.