Die Pfingstferien verabschieden sich mit Traumwetter im Allgäu. Nur verzeinzelt kann es in der Region in den kommenden Tagen regnen.

Auch in den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter im Allgäu von seiner sonnigen Seite. Das Wochenende wird teils richtig warm - nur vereinzelt kann es Regenschauer geben.

Wie wird das Wetter im Allgäu morgen?

Am Freitag liegen die Temperaturen zwischen 14 Grad in den Morgenstunden und 25 Grad am Nachmittag. Es weht wenig Wind. Besonders an den Alpen ziehen am späten Nachmittag einige Wolken auf. Es bleibt aber trocken.

So wird das Wetter am Samstag

Das Wetter vom Freitag beschreibt auch den Samstag ganz gut. Temperaturen zwischen 14 und 25 Grad und viel Sonne laden zu Aktivitäten im Freien ein. Allerdings kann es ab nachmittags im südlichen Allgäu einige leichte Regenschauer geben.

Allgäu-Wetter am Sonntag

Immer noch schön aber mehr Regenpotential bringt dann der Sonntag. Während im Unterland vormittags einige Wolken aufziehen, bleibt es in den Bergen zunächst klar und sonnig. Die Temperaturen liegen in den frühen Stunden des Tages zwischen 9 und 13 Grad. Gegen Mittag wird es dann in weiten den Teilen des Allgäus sonnig, an den Bergen bilden sich ab mittags verstärkt Wolken. Hier sind immer wieder leichte Regenschauer drin.

Die Wetter-Aussichten für das Allgäu in der nächsten Woche

Es bleibt sonnig und trocken. Nur an den Bergen sind am Montag immer wieder Regenfälle möglich. Ab der zweiten Hälfte der nächsten Woche sind dann im ganzen Allgäu wieder öfter mal Niederschläge möglich.

