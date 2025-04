Regen statt Sonne? So wird das Wetter heute in der Region

Die Sonne macht zur Wochenmitte wenigstens in den Morgenstunden Pause. Fast überall im Allgäu ist es wolkig. Im Laufe des Tages wird‘s besser. Da sind die Wolken schon wieder verschwunden, die Sonne scheint in den Abendstunden, die Nacht wird klar. Die Temperaturen sind morgens weiter frostig. Es gilt eine offizielle Warnmeldung.

Die Temperaturen steigen heute im Allgäu auf 11 Grad in Füssen, 13 Grad in Memmingen sowie 15 Grad in Lindau am Bodensee.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Mittwoch

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute wechselnd, in Ostbayern oft stark bewölkt. Längere Abschnitte mit Sonne im Westen und Süden. Nachmittags in den östlichen Mittelgebirgen und in den Alpen vereinzelte kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Erwärmung auf 10 bis 15 Grad, in Teilen Unterfrankens bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, meist um Nord.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für Donnerstag und Freitag

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Donnerstag neben hohen Wolkenfeldern im Tagesverlauf auch einige Quellwolken, tendenziell in den westlichen Regionen mehr Sonne. Maximal 11 bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Franken zeitweise auffrischender Wind aus Nordwest.

Am Freitag vielerorts sonnig, zeitweise Durchzug von hohen Wolken und mitunter flache Quellwolken. Mit 14 bis 20 Grad milder als zuvor. Schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf zeitweise auffrischender Nordwestwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

