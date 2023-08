Zum Beginn des neuen Schuljahres (ab dem 12.09.2023) werden in Kaufbeuren dringend neue Schulweghelfer gesucht.

Ab September müssen die neuen ABC-Schützen ihren Schulweg alleine meistern. Leider unterschätzen diese oftmals die Gefahren im Straßenverkehr und können die Komplexität noch nicht erfassen. Daher benötigen sie besonderen Schutz, den die Stadt Kaufbeuren aktuell in Form von Schulweghelfern sucht.

Schulweghelfer in Kaufbeuren gesucht

Aktuell suchen wir insbesondere engagierte erwachsene Schulweghelfer für die Gustav-Leutelt-Schule in Kaufbeuren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Einsatzort wäre der Zebrastreifen in der Gewerbestraße in Kaufbeuren. Diese Stelle ist laut der Stadt Kaufbeuren als besonders gefährlich einzustufen und ist für die Erstklässler alleine nicht zu bewältigen. Daher brauchen die jungen Schüler Mithilfe.

Einführungskurs und Einsatzzeiten

Schulweghelfer bekommen einen kurzen Einführungskurs (ca. 30 Minuten) von der Polizei Kaufbeuren. Hier erhalten die Helfer auch ihre Ausrüstung. Vorkenntnisse braucht es keine. Die Einsatzzeit wäre einmal pro Woche von 07:30 bis ca. 08:00 Uhr. Mit diesen 30 Minuten pro Woche können Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Kinder leisten, schreibt die Stadt. Für Fragen und Bewerbungen steht Polizeioberkommissarin Christine Hoffmann, Polizeiinspektion Kaufbeuren, sehr gerne zur Verfügung, Tel: 08341/933-131.