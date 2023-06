Der Frühsommer bleibt eine Weile im Allgäu. Vor allem am Wochenende gibt es mit viel Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen perfektes Ausflugswetter. Nur am Sonntag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Nachmittag örtlich Regen- und Gewitterschauer.

Sonniger Start ins Wochenende

Der Freitag startet mit viel Sonnenschein auch am Mittag und Nachmittag wird es sehr sonnig. Laut DWD bilden sich allerdings in den Alpen starke Quellwolken und es können vereinzelt ein paar Regentropfen fallen. In Kempten steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind um Nord. Die Nacht zum Samstag wird meist gering bewölkt, teils auch klar. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 6 Grad.

Auch am Samstag scheint viel die Sonne bei aufgelockerter Quellbewölkung. Dem DWD zufolge soll es auch trocken bleiben, nur in hohen Lagen der Alpen kann es wahrscheinlich am Nachmittag zu Gewitterschauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad. Es weht ein schwacher Nordost- bis Ostwind, der insbesondere im Alpenraum zeitweise stark böig auffrischt. In der Nacht zum Sonntag wird der Himmel oft sternenklar, in den Alpen wird es wechselnd bis gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 7 Grad.

Am Sonntag ist der Himmel strahlend blau und es bleibt weiter sonnig. Von den Alpen her können dann im Tagesverlauf bis zum Alpenrand mehr Wolken aufziehen. In den Alpen meldet der DWD für den Nachmittag dann auch Regen- und Gewitterschauer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad und es tritt ein schwacher bis mäßiger Nordostwind auf. Die Nacht zum Montag wird oft sternenklar. Im Alpenvorland sinken die Temperaturen bis auf 12 Grad.

Auch die nächste Woche bleibt frühsommerlich

Der Montag wird insgesamt wieder sehr sonnig. Südlich der Donau sowie am Bayerischen Wald können jedoch im Tagesverlauf mehr Quellwolken und gebietsweise auch etwas Regen oder einzelne Schauer und Gewitter auftreten. Mit 20 bis 27 Grad bleibt es allerdings weiterhin frühsommerlich warm. Die Nacht zum Dienstag wird teils wolkig, teils klar und es soll meist trocken bleiben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 8 Grad.

Auch in der kommenden Woche bleibt dem Allgäu der Frühsommer erhalten. Der DWD meldet Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad. Es soll weiter sonnig bleiben, wobei sich auch weiter Quellwolken bilden können. Für den Freitag und das Wochenende sind keine tiefgreifenden Wetterveränderungen zu erwarten. Die Wetterlage bleibt also stabil.