Im PEPPA PIG Park, der 2024 nur Schritte vom LEGOLAND Deutschland Resort entfernt öffnet, wird es insgesamt fünf Fahrattraktion und sieben verschiedene Themenspielplätze geben. Darunter PAPA WUTZ‘ Achterbahn – ein erstes echtes Achterbahnerlebnis für Klein- und Vorschulkinder.

Auf der Baustelle des für 2024 geplanten PEPPA PIG Parks im bayerischen Günzburg geht es mit großen Schritten voran, das zeigte Manuela Stone, Geschäftsführerin des LEGOLAND Deutschland Resorts laut einer Pressemitteilung bei einem Ortstermin regionalen Pressevertretern, Gerhard Jauernig, dem Oberbürgermeister der Stadt Günzburg und Dr. Hans Reichhart, dem Landrat des Landkreises Günzburg.

Fünf Fahrattraktionen und sieben Themenspielplätzen

Mittlerweile ist klar, was Kinder dort erwartez: Im PEPPA PIG Park wird es insgesamt fünf Attraktionen und sieben verschiedene Peppa Themenspielplätze geben, auf denen Familien in die bunte Welt des liebenswerten Schweinchens eintauchen können. Eines der großen Highlights: Eine echte Achterbahn für Vorschulkinder. Mit Papa Wutz, am Steuer seines roten Autos, sausen die kleinen Gäste zwei Runden über eine aufregende, aber kindgerechte Strecke.

Freizeitpark für Familien mit Vorschulkindern

"Im PEPPA PIG Park in Günzburg stehen Familien mit Vorschulkindern im Mittelpunkt. Wir schaffen einen Ort, an dem unsere jüngsten Besucher wundervolle Momente mit dem weltweit beliebten Schweinchen PEPPA WUTZ erleben können. Alle Attraktionen und Erlebnisse werden darauf ausgerichtet sein, die Bedürfnisse und Vorlieben unserer kleinsten Gäste zu erfüllen", erklärt Stone. "Ein ganz besonderes Erlebnis für unsere Gäste wird es zu Papa Wutz, ins von Peppa geliebte, rote Auto zu steigen und gemeinsam mit ihm über die Achterbahnstrecke zu sausen. Kinder kennen PEPPA WUTZ und ihre Geschichten aus dem Fernsehen. Ab 2024 können sie bei uns selbst Teil dieser Peppa Welt werden und ihre eigenen, unvergesslichen Peppa Erlebnisse sammeln.”