Trotz massiver Kritik will Tirol auf dem Fernpass B179 Mautgebühren kassieren. Das erhöht die Kosten für Gardasee-Urlauber aus Kempten, Memmingen und Füssen deutlich.

Während führende Wirtschaftslobbyisten in Tirol deutlich gegen die geplante Maut argumentieren, will die Tiroler Landesregierung an ihren Plänen festhalten.

Der Fernpass B179 zwischen Leermos und Nassereith soll künftig mautpflichtig werden. Besonders pikant: Einheimische sollen von den Zusatzkosten ausgeschlossen werden. Aber Auswärtige - also auch Urlauber - müssten kräftig draufzahlen.

Wie teuer die Maut werden soll und wie die Tiroler Landesregierung auf die massive Kritik reagiert, lesen Sie bei unseren Kollegen von allgaeuer-zeitung.de.