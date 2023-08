In Kaufbeuren fielen heute Vormittag immer wieder Strom und Internet aus, berichten Leser übereinstimmend. Was war die Ursache für die Störungen?

-- Update, 12:20 Uhr ---

Inzwischen hat sich auch Oberbürgermeister Stefan Bosse auf Facebook zum Stromausfall in Kaufbeuren heute geäußert. "Update 11:53: Strom müsste überall wieder da sein! Stromausfall KF / Brand im Haken Aktuell läuft ein Feuerwehreinsatz in der Buronstraße wegen einem Brand in einer Umschaltstation. Möglicherweise ist das der Grund für den aktuellen Stromausfall in Teilen von Kaufbeuren."

Immer wieder sind heute Vormittag im Stadtgebiet von Kaufbeuren kurzzeitig Strom und Internet ausgefallen.

Wiederholt sei für wenige Sekunden alles ausgefallen - Lichter hätten geflackert und PC-Bildschirme hätten sich abgeschaltet, heißt es aus Kaufbeuren. Inzwischen berichten mehrere Leserinnen und Leser auch von einem "Totalausfall".

Mehrere Ampeln sind ausgefallen

In einigen Geschäften im Bereich des Bavariarings sei plötzlich das Licht aus- und die automatischen Türen nicht mehr aufgegangen. Sie mussten manuell geöffnet werden. Zudem funktionieren mehrere Ampeln im Stadtgebiet derzeit nicht.

Beim Internetportal störungsauskunft.de sind bis 10:25 Uhr fast 100 Meldungen von Nutzern eingegangen, dass der Strom ausgefallen ist.

Stromausfall in Kaufbeuren und Neugablonz heute Vormittag

Auch im Stadtteil Neugablonz kam es offenbar zu einem Ausfall.

Sogar beim Netzbetreiber VWEW selbst war zeitweise die Telefonanlage gestört. Wie Pressesprecher Norbert Rathe gegenüber unserer Redaktion erklärt, seien mehrere Teile Kaufbeurens von dem Stromausfall betroffen.

Netzbetreiber sucht aktuell nach der Ursache für den Stromausfall

"Was der Grund für den Stromausfall ist, wissen wir derzeit noch nicht, die Kollegen in der Leitwarte arbeiten mit Hochdruck an der Behebung", sagt Rathe. Auch, wie viele Haushalte insgesamt betroffen sind, können er aktuell noch nicht sagen. Er sei aber zuversichtlich, dass es "nicht allzu lange dauern wird, bis die Störung behoben ist".

