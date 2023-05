Am Samstag, den 27. Mai wird das Naturfreibad am Obersee in Füssen geöffnet. Die Saison geht bis September.

Das Naturfreibad bietet neben großen Liegewiesen auch Spaß für Groß und Klein. So gibt es ein Beachvolleyballfeld, einen Kinderspielplatz und ein Kiosk. Besonders bei den jüngeren Badegästen sind die Wasserrutsche und der Sprungturm sehr beliebt. Laut einer Pressemeldung der Stadtverwaltung Füssen ist das Freibad bei gutem Wetter täglich von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu den Preisen und Öffnungszeiten gibt es auf der Webseite der Stadt Füssen.