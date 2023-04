Auch in diesem Jahr findet in der Kaufbeurer Altstadt der Künstlermarkt statt. Am Sonntag, den 07. Mai 2023 präsentieren rund 40 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter ihr vielfältiges Angebot. In einer Pressemitteilung informierte das Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing über die wichtigsten Infos zu dem Markt.

Der Künstlermarkt findet von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Kaiser-Max-Straße statt. Neben bunten Deko-Artikeln und handwerklich erstellten Schätzen gibt es für Besucher auch was fürs leibliche Wohl. Zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen auch viele Einzelhandelsgeschäfte in der Altstad ihre Läden von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr um das Markterlebnis um weitere Einkaufsmöglichkeiten zu bereichern.

Buntes und vielfältiges Warenangebot

Am Markttag werden die Händlerinnen und Händler mit ihrem bunten und vielfältigen Warenangebot die Besucher begeistern und Kinderaugen zum Leuchten bringen. Ob handgemachte Dekorationen aus Holz und Keramik, selbstgeschliffene Anhänger und Ohrstecker oder kreativ gefertigte Taschen und Geldbeutel - das hochwertige Sortiment der Markthändler bietet für jeden Geschmack das Richtige. Als Stärkung gibt es Langos, Flammkuchen, Pizza und Spiralkartoffeln, sowie Schokofrüchte, gebrannte Mandeln und süßen Baumkuchen.

Unterhaltung für Jung und Alt

Die jüngsten Besucher können auf der Kindereisenbahn ihre Runden drehen oder sich beim Kinderschminken in ein Fabelwesen verwandeln. Die Erwachsenen können derweil die Erwachsenen an mehreren Orten Livemusik genießen.

Kaiser-Max-Straße gesperrt

Die Veranstalter des Künstlermarktes geben noch zu bedenken, dass am Veranstaltungstag die Kaiser-Max-Straße von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt ist.