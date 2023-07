Auf dem Schwanenweiher vor dem Rathaus in Kaufbeuren schwimmt ein dicker Algenteppich. Gibt es diesen Anblick auch beim Tänzelfest 2023?

Mit dieser Frage beschäftigte sich nun der Bauausschuss der Stadt. Denn auf der Oberfläche des Schwanenweihers schwimmt ein grüner Algenteppich und die Fontäne könnte eigentlich auch etwas größer sein.

Höhere Fontäne am Schwanenweiher in Kaufbeuren?

In einem Punkt gab es gleich eine Absage: Die mickrige Fontäne wird wohl auch während des Tänzelfests 2023 so klein bleiben müssen, weil sonst das Wasser an die angrenzenden Wohnhäuser spritzen würde. Die Frage nach den Algen bleibt allerdings offen.

Welche Vorschläge es im Bauauschuss gab, um den Weiher noch vor dem Tänzelfest zu reinigen, lest ihr auf allgäuer-zeitung.de.