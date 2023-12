Bei einem Erdrutsch im Ostallgäuer Eggenthal ist ein Neubau stark beschädigt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Bei einem Hangrutsch in Eggenthal (Ostallgäu) ist ein Neubau stark beschädigt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Dienstag Stunden damit beschäftigt, das durchnässte und lockere Erdreich nach dem Vorfall zu sichern.

Offizielle Angaben zur Schadenshöhe gibt es noch nicht, er dürfte sich aber im hohen fünfstelligen Bereich bewegen. Verletzt wurde niemand, wie Armin Ried von der Freiwilligen Feuerwehr Eggenthal berichtete.

Hangrutsch in Eggenthal bei Kaufbeuren: Neubau beschädigt

Die rutschenden Erdmassen trafen am Ölberg im Westen der Gemeinde die Rückwand eines neugebauten Wohnhauses, das laut Ried allerdings noch nicht fertiggestellt und bewohnt war.

Ursache des Hangrutsches dürfte nach Einschätzung der Einsatzkräfte der dauerhafte Regen der vergangenen Tagen und die Schneeschmelze gewesen sein. Mehrere Tonnen durchnässtes Erdreich trafen die Hausmauer. Etwa zehn Meter unterhalb der Hangkante rutschten ab.

Zahlreiche Einsatzkräfte rücken nach Eggenthal aus

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehr Eggenthal, des Technischen Hilfswerkes Kaufbeuren, Memmingen und Weingarten und die Polizei. Die Kräfte setzten mehrere Messpunkte, um weitere Bewegungen im Erdreich registrieren zu können.

Zudem deckten die Ehrenamtlichen der Feuerwehr und THW den gesamten Bereich auf etwa 30 zu 20 Metern mit Planen ab, um zu verhindern, dass weiteres Regenwasser ins Erdreich dringt. Zudem wurde ein Entwässerungssystem errichtet. Am Mittwoch soll ein Statiker die Schäden am Gebäude begutachten. Zudem sind weitere Sicherungs- und Aufräumarbeiten am Hang geplant.