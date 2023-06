Gute Nachrichten für alle Badefans im Raum Kaufbeuren - das Freibad startet in wenigen Tagen in die Badesaison 2023.

Schon am Montag, 22. Mai 2023 wird das Kaufbeurer Freibad am Berliner Platz in den Badebetrieb gehen. Alle Bade- und Schwimmbegeisterten können das Freibad Kaufbeuren dann jeweils von Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 20 Uhr besuchen. An den Wochenenden und Feiertagen hat das Freibad dann von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Das sind die Attraktionen im Freibad Kaufbeuren

Im Freibad Kaufbeuren gibt es unter anderem eine große Liegewiese mit Beachvolleyball-Platz, Spielplatz und Sonnensegel-Bereich für Kleinkinder. Dazu einen Sprungturm mit 1, 3 und 5 Metern, ein 50-Meter-Sportbecken und ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche. Die Wassertemperatur beträgt laut Internetseite derzeit 24 Grad.

Freibad Neugablonz auch bald geöffnet

Auch das Freibad Neugablonz startet nun nach kurzer Verzögerung in die Badesaison. Ab dem 30. Mai ist das Erlebnisbad geöffnet. Hier die Öffnungszeiten für die Saison 2023.