Bauarbeiten bedeuten vom 12. bis 25. Mai 2023 auf der Zugstrecke Augsburg/München – Buchloe – Füssen Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Die DB Netz AG führt Bauarbeiten durch, die von Freitag, 12. Mai bis Donnerstag, 25. Mai 2023, Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Ostallgäu-Lechfeld haben. Das hat die DB Netz AG in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Auf der Strecke Augsburg/München – Buchloe – Füssen kommt es ganztags in beiden Richtungen zu Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Füssen und Lengenwang, vereinzelt bis Marktoberdorf. Die Busse fahren zum Teil zu anderen Zeiten als die Züge im Standardfahrplan. Zudem verkehrt je eine Verbindung pro Tag zwischen Lengenwang und Marktoberdorf zu geänderten Abfahrtszeiten. Fahrgäste finden auf der Webseite Sonderfahrpläne zum Download. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan.