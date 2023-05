Eine nicht alltägliche Motorradsegnung fand am Pfingstmontag in Kaufbeuren statt. In Maskenkostümen lud die Allgäuer Streetbunny-Crew ein.

Rund 30 Motorräder wurden an der St.-Severin Abtei Kaufbeuren gesegnet, um Fahrer und ihre Maschinen während ihrer Ausfahrten zu schützen. Alle, die zufällig vorbeikamen, dürften nicht schlecht gestaunt haben. Schließlich saßen die Biker nicht nur in cooler, schwarzer Lederkluft auf ihren Maschinen, sondern viele im plüschigen, weiß-rosa Hasenkostümen.

Streetbunny-Verein setzt sich für Schwache, kranke Kinder und Obdachlose ein

Gegründet wurde der Streetbunny-Verein 2010. Während der Verein damals gerade einmal acht Mitglieder zählte, sind es heute rund 400. In 11 Regionen sind die "Streebunnys" unterwegs. So möchten sie sich für Schwächere, kranke Kinder, Obdachlose oder verunfallte Motorradfahrer einsetzen. Bekannt wurde der Verein, weil die Mitglieder in Hasenkostümen auf ihren Maschinen unterwegs sind.