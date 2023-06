Am Samstag hat das 49. Stadtfest in Memmingen stattgefunden. Bei strahlend blauem Himmel fuhr der frischgebackene Oberbürgermeister Jan Rothenbacher mit dem Brauereigespann am Hallhof ein. Mit nur zwei Schlägen zapfte er das erste Faß an.

Drei Blaskapellen führten musikalisch durch den Tag. Die gastronomischen Betriebe und Vereine boten eine Vielfalt an Getränken und Speisen an. Überraschend für alle Besucher kam auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zur Eröffnung des Memminger Stadtfestest.