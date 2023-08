Schon wieder liegt mitten im Sommer auf den Allgäuer Bergen Schnee. Auch auf dem Nebelhorn in Oberstdorf liegen bis zu drei Zentimeter Neuschnee.

Bereits im Juli ist es auch dem Nebelhorn zu einem ungewöhnlichen Wintereinbruch gekommen. Dank eines Tiefdruckgebiets leidet das Allgäu unter einem ungewöhnlich kühlen Sommer. Auch auf den Bergen wurde es für die Jahreszeit ungewöhnlich kühl. Es wurde so kalt, dass am Mittwoch, den 26. Juli auf dem Nebelhorn in Oberstdorf bis zu 12 Zentimeter Neuschnee lag. Statt in Shorts und mit Wanderstock, erklommen die Wanderer an dem Tag den Gipfel in Winterjacken und Stiefeln.

Winterdienst im August

Auch am heutigen Montag machte das Nebelhorn seinem Namen alle Ehre. Ab 1.800 Metern Höhe hing dichter Nebel über den Gipfel und zusätzlich fiel auch wieder Schnee. Dieses Mal war die Schneedecke allerdings nur drei Zentimeter hoch. Die Arbeiter mussten bei sehr kaltem Wind und Temperaturen zwischen -1 und 0 Grad den Schnee weg schippen. Auch auf aktuellen Bildern der von den Bergbahnen Oberstdorf-Kleinwalsertal installierten Webcam sind vor allem neblige und schneebedeckte Landschaften zu sehen.

Auf dem Nebelhorn sieht es wieder aus wie im Winter. Am Montag mussten Mitarbeiter der Bergbahn Oberstdorf-Kleinwalertal wieder Schneeschippen.

Alpenpanorama auf über 2.000 Metern

Das Nebelhorn ist ein 2.224 Meter hoher Berg in den Allgäuer Alpen. Seit 1930 kann man von Oberstdorf aus über eine Bergbahn auf den Berg gelangen. Im Sommer können Besucher auf dem Gipfel einen Panoramablick über die Allgäuer Alpen genießen. Im Winter ist die mit 7,5 Kilometern längste Talabfahrt Deutschlands bei Wintersportlern sehr beliebt.

Wann kommt der Sommer ins Allgäu zurück?

Der Deutsche Wetterdienst hat auch diese Woche eher schlechte Prognosen für das Allgäu. Die Woche startet vor allem im Bergland stürmisch und kühl. Erst der Donnerstag verspricht wärmere Temperaturen und mehr Sonnenschein. Allerdings lässt der Hochsommer weiter auf sich warten. Das es in Bayern gerade so kalt ist, liegt an der aktuellen Wetterlage. Zwischen einem Tief über Skandinavien und einem Hoch über den Azoren gelangt dem DWD zufolge durch eine nordwestliche Strömung gerade kalte Meeresluft nach Bayern. Daher fühlt sich der Sommer hierzulande eher wie Herbst an.