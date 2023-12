Bleibt der Winter im Allgäu oder verzieht er sich schon wieder? Zumindest am Wochenende bleibt es im Allgäu winterlich.

Am heutigen Freitag (1. Dezember) bleibt es zunächst regnerisch im Allgäu - erst ab der zweiten Tageshälfte schneit es wieder, dann aber teils kräftig. Die Temperaturen erreichen maximal 2 Grad. In den Abend- und Nachtstunden fällt das Thermometer knapp unter den Gefrierpunkt. In den Morgenstunden und ab nachmittags gilt eine Warnung vor Glätte und rutschigen Straßenverhältnissen. Vorsicht also im Straßenverkehr.

Wetter im Allgäu: Teils ordentlich Schnee am Samstag (2. Dezember)

Der morgige Samstag bringt wieder mehr Schnee ins Allgäu. Bis in die frühen Nachmittagsstunden und während der Nacht auf Sonntag sind Niederschläge vorhergesagt. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 6 Grad an den Bergen. In tieferen Bereichen des Allgäus sinkt das Thermometer nachts auf bis zu -8 Grad - hier kann es am Spätnachmittag auch etwas nebelig werden.

Viel Sonne am Sonntag (3. Dezember) im Allgäu

Im Allgäu wird es am Sonntag dafür tagsüber sehr sonnig - dafür aber auch kalt. Die Temperaturen liegen in der Früh bis minus 7 bis minus 9 Grad und maximal -3 Grad im Tagesverlauf. In der Nacht zum Montag fällt die Temperatur dann auf minus 6 Grad.

Allgäu: Richtig kalt zum Wochenstart

Zu Beginn der nächsten Woche wird es dann nochmal ein ganzes Stück kälter. Am Montag (4. Dezember) sind im Allgäu in den frühen Morgenstunden bis zu minus 15 Grad möglich. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer dann aber zügig wieder auf Plusgrade. Im Unterland sind plus 1 Grad und an den Bergen sogar plus 4 Grad möglich.

Mehr Sonne und Plusgrade zur Wochenmitte im Allgäu

Die Aussichten für Dienstag (5. Dezember) und Mittwoch (6. Dezember): Das Thermometer zeigt bis zur Wochenmitte teils bis zu 5 Grad an. Statt Schnee fällt immer wieder Regen. Besonders am Mittwoch könnte es dafür wieder recht sonnig werden.