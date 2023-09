Am Donnerstagmittag hat ein Wasserrohrbruch eine Straße in Sonthofen überschwemmt. Die Stadtwerke sind jetzt dabei, den so schnell wie möglich zu beheben.

Am Donnerstagmittag ist es in der Hans-Böckler-Straße in Sonthofen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Durch das Wasser, das aus einer Fahrbahn gelaufen ist, wurden Erde und Sand aus dem Untergrund an die Oberfläche gespült. Warum die Trinkwasserleitung gebrochen ist, ist aktuell noch unklar.

Haushalte ohne Trinkwasser

Die Stadtwerke Sonthofen und ein Baggerunternehmen waren schnell vor Ort, momentan wird die Straße rund um den vermuteten Wasserrohrbruch aufgerissen, um an die defekte Leitung zu kommen. Wie viele Haushalte von einer kurzzeitigen Abstellung der Trinkwasserversorgung betroffen sind, ist noch nicht bekannt, es kann zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Hans-Böckler Straße kommen.