Im Bereich Markt Oberstdorf starten in den kommenden Tagen vorbereitende Maßnahmen für den Neubau der Stillachbrücke zwischen dem Geiger-Kreisel und dem Kreisverkehr am Ortseingang Oberstdorf an der Kreisstraße OA 4.

Wie das Landratsamt Oberallgäu in einem Pressetext mitteilt, wird ab dem 17. April 2023 der Geh- und Radweg zur Brückenbehelfsumfahrung für den motorisierten Verkehr vorbereitet. Der Geh- und Radweg muss dazu voll gesperrt werden. Fußgänger und Radfahrer werden in Richtung Rubi über die Illerbrücke bzw. den Illerradweg umgeleitet. Diese Umleitung wird voraussichtlich bis Ende November bestehen bleiben.

Einengung auf 20 Meter

Der motorisierte Verkehr wird zunächst nur wenig beeinträchtigt: Für die Vorbereitung des begleitenden Geh- und Radwegs muss die Kreisstraße OA 4 zwischen den beiden Kreisverkehren auf einer Länge von etwa 20 Metern eingeengt werden. Begegnungsverkehr soll dort dem Landratsamt zufolge aber weiterhin möglich.

Hier ein Übersichtsplan über die Umleitungen und Einschränkungen an der Stillachbrücke im Markt Oberstdorf. Landratsamt Oberallgäu

An dieser Stelle soll wegen des Brückenneubaus darauf hingewiesen werden, dass etwa ab dem 26. April eine Einbahnregelung für den motorisierten Verkehr zwischen den beiden Kreisverkehren in Fahrtrichtung Nord eingerichtet werden muss. Eine entsprechende Informationen wird zeitnah erfolgen.

Landratsamt bittet um Verständnis

Die Projektbeteiligten sind bemüht, die Beeinträchtigungen für den Verkehr auf ein erforderliches Minimum zu beschränken. Das Landratsamt Oberallgäu bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die Situation.