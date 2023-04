In der Nacht auf Ostermontag ging der Gasthof "Mohrenwirt" in Kranzegg in Flammen auf. Feuerwehren rückten mit über 150 Einsatzkräften an und kämpften bis in die Morgenstunden gegen das Feuer. Wie konnte es zu dem schrecklichen Brand im Mohrenwirt kommen?

Der Mohrenwirt in Kranzegg (Landkreis Oberallgäu) ist am Osterwochenende in Flammen aufgegangen. Die Familie und auch die Gemeinde standen nach dem Brand unter Schock. Nun können die Ermittler mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, wodurch der schreckliche Brand ausgelöst wurde. Die Ursache für das Feuer erfahrt ihr unter allgaeuer-zeitung.de. Dort könnt ihr auch sehen, wie es jetzt in dem Gasthof ausschaut.