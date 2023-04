Kreisligist erwartet im Pokal Bayernligist FC Memmingen

Ungerhausen/Memmingen (br/ass). Für den SV Ungerhausen ist es das 'Spiel der Spiele', für den FC Memmingen ein Pflichttermin: Wenn der Fußball-Kreisligatabellenführer am Mittwoch um 17.30 Uhr den Bayernligisten in der Totopokal-Zwischenrunde empfängt, ist die Rollenverteilung zwar klar - der Höherklassige ist klar favorisiert - ; dennoch ist dem SVU angesichts seiner zuletzt beachtlichen Erfolge ein achtbares Abschneiden zuzutrauen.

Er selber sei 'froh, wenn wir ein vernünftiges Ergebnis hinbekommen und keine zu hohe Niederlage kassieren', sagt Thomas Bantele, seit gut 15 Jahren Fußball-Abteilungsleiter beim SVU. Soweit sich Bantele zurückerinnern kann, hat Ungerhausen 'noch nie gegen den FC Memmingen gespielt'. Mindestens hofft der Gastgeber auf eine ansehnliche Zuschauerkulisse ('zwischen 400 und 500'). Ein bisschen bange ist dem Ungerhauser Fußball-Chef angesichts des hohen Tempos, das der FCM in der Bayernliga anschlägt, 'aber auch wir werden die eine oder andere Torchance bekommen'. Dann schlägt vielleicht die Stunde für SVU-Torjäger Frank Mayer, der ebenso wie die anderen Korsettstangen des Ungerhausener Spiels - Torhüter Rainer Haug, Libero Frank Schaber, Mittelfeldmotor Markus Rasel und Markus Seefelder - erfolgreich die FCM-Jugend durchlaufen hat und schon von daher gut motiviert sein dürfte.

'Bestmögliche Besetzung'

Seefelder ist seit dem Pokalspiel gegen den BSC Memmingen verletzt (Innenbandanriss am Knie), auch Florian Matzig steht nicht zur Verfügung. Selbst wenn der Kräfteverschleiß für die Ungerhausener in den vergangenen Wochen enorm war: Der Kreisligist hat einen solch tollen Lauf, dass mit den Erfolgen auch die Strapazen schneller abgehakt werden können. Zwei Aufstiegen nacheinander folgte der Durchmarsch im Totopokal, wobei zuletzt mit Durach und Neugablonz höherklassige Gegner ausgeschaltet wurden. Und in der Kreisliga besetzt man aktuell den 'Platz an der Sonne'. Beim FC Memmingen nimmt man die Pokalpartie nicht auf die leichte Schulter, will vielmehr 'mit bestmöglicher Bayernliga-Besetzung' antreten, wobei angeschlagene Spieler allerdings geschont werden sollen und der eine oder andere aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht.

Für Winfried Beggel und Thomas Bantele ist die Partie am Mittwoch eine besondere: Die beiden SVU-Vorstandsmitglieder sorgen unter der Woche als Memminger Platzwarte dafür, dass der FCM gute Trainingsbedingungen hat. Morgen freilich wird das private Interesse vor dem beruflichen rangieren…