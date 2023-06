Zu einem nicht alltäglichen Rettungseinsatz musste die Bergwacht Oberstaufen am vergangenen Wochenende ausrücken. Mehrere Rinder hatten sich in unwegsames Gelände verirrt. Eines der Tiere war so erschöpft, dass die Bergretter es per Hubschrauber bergen mussten.

Fünf junge Rinder (Schumpen) hatten sich in unwegsames Gelände verirrt. Vier der jungen Tiere konnten aus dem Tobel unbeschadet befreit werden. Laut einem Facebook-Beitrag der Bergwacht Oberstaufen war jedoch eines der Rinder so erschöpft, das die Retter entschieden, es am nächsten Tag mit einer Rettung zu versuchen.

Bergwacht organisiert Luftrettung für erschöpftes Rind

Doch auch am nächsten Tag konnte das Jungrind nicht aus eigener Kraft den steilen und anspruchsvollen Aufstieg bewältigen. Daher organisierte die Bergwacht ein privates Hubschrauberunternehmen, um das Tier auszufliegen.

Kuh landet direkt vor dem Stall

Gemeinsam mit einem Flughelfer der Firma konnten die Bergretter dem Rind das Netz anlegen. Der Bergwacht zufolge wurde dann das Tier "Zentimeter genau" aus dem engen Platz in die Luft gezogen und direkt vor seinem Stall abgesetzt. Ein glückliches Ende für einen eher ungewöhnlichen Einsatz. Die Bergwacht Oberstaufen bedankte sich auf Facebook bei allen Helfern und Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit.