Durch das Tauwetter und die angekündigten Regenfälle steigt die Hochwassergefahr im Allgäu. Die Hochwasserzentrale hat nun eine Vorwarnung für das gesamte Allgäu veröffentlicht.

Demnach könnte es ab Sonntag und insbesondere zu Beginn der nächsten Woche zu einem Anstieg der Wasserstände an allen Gewässern kommen. Grund sei das zu erwartende Tauwetter zusammen mit weiteren Niederschlägen. Die Warnung der Hochwasserzentrale gilt für folgende Gebiete:

Stadt Kaufbeuren,

Lkr. Ostallgäu,

Stadt Kempten

Lkr. Oberallgäu,

Lkr. Lindau (Bodensee),

Stadt Memmingen,

Lkr. Unterallgäu.

Warnung im Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten

Am stärksten davon betroffen könnte der Landkreis Oberallgäu werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt im Landkreis vor Abflussmengen zwischen 90 l/m² und 140 l/m². Dadurch könnte zu Hochwasser an Bächen und Flüssen kommen. Auch Straßen können überflutet werden. Die Warnung des DWD gilt von Sonntag, 22 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 12 Uhr. Laut der Vorwarnung der Hochwasserzentrale sind alle Gewässer im Oberallgäu und der Stadt Kempten betroffen.

Hochwasserwarnung für die Stadt Kaufbeuren und den Landkreis Ostallgäu

Auch für die Stadt Kaufbeuren und den Landkreis Ostallgäu hat die Hochwasserzentrale eine Vorwarnung vor Hochwasser herausgegeben. Diese gilt ebenfalls bis Montag, 13 Uhr. Grund sind auch hier das Tauwetter und Niederschläge in Form von Regen und Schneeregen. An allen Gewässer im betroffenen Gebiet werden die Wasserstände zum Wochenbeginn kräftig ansteigen. An den Meldepegeln werden in den nächsten Stunden und Tagen Meldestufen erreicht, bzw. überschritten.

Landkreis Unterallgäu und Stadt Memmingen: Vorwarnung vor Hochwassergefahr

Ebenso wie in den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu gibt es auch für das Unterallgäu und die Stadt Memmingen eine entsprechende Hochwasser-Vorwarnung der Hochwasserzentrale. Auch hier erwarten die Experten einen deutlichen Anstieg der Pegel.

Mäßige Hochwassergefährdung im Einzugsgebiet des Bodensees

An den Bodensee-Zuflüssen Argen, Schussen und Rotach besteht laut einer Modellberechnung der Hochwasserzentrale eine mäßige Hochwassergefährdung. Diese ist bereits sei Samstag, 9.12. gültig. Es besteht die Gefahr von kleineren Ausuferungen und vereinzelten Überflutungen von landwirtschaftlichen Flächen.

