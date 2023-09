Im Allgäu wird heute am Freitag erneut gestreikt. Betroffen sind Supermärkte und Modeketten in der Region. In welchen Geschäften gestreikt wird.

Am Freitag, 29. September, soll erneut im Einzelhandel gestreikt werden. Beschäftigte in über 50 Betrieben in Bayern werden aufgerufen die Arbeit am Streiktag niederzulegen - betroffen sind auch Supermärkte und Modeketten im Allgäu.

Welche Allgäuer Geschäfte sind vom Streik am Freitag betroffen?

Zum Streik aufgerufen sind am Freitag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgender Allgäuer Läden:

h&m in Kaufbeuren, Kempten

in Kaufbeuren, Kaufland in Kaufbeuren

in Kaufbeuren Zara in Kempten

Außer Kaufland können außerdem weitere Supermarkt-Filialen im Allgäu betroffen sein, den auch in Lagern wird gestreikt. Verdi warnt vor Versorgungsengpässen. Zu den Lagern gehören:

Edeka Zentrallager in Eching, Gochsheim, Landsberg, Marktredwitz, Schsen bei Ansbach, Schwabach und Straubing

Zentrallager in Eching, Gochsheim, Landsberg, Marktredwitz, Schsen bei Ansbach, Schwabach und Straubing Lidl Zentrallager in Graben

Zentrallager in Graben Rewe Zentrallager in Buttenheim und Eitting

Auch Ikea-Filialen sind von dem Streik-Aufruf betroffen: In Augsburg, Brunnthal Eching und Regensburg ist am Freitag Streiktag.

Streik im Einzelhandel im Allgäu: Was fordert Verdi?

Eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 € in der Stunde.

Eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 € im Monat.

Eine Erhöhung der unteren Beschäftigtengruppen und Löhne auf ein rentenfestes Mindesteinkommen von 13,50 € in der Stunde.

Eine Laufzeit des Tarifsvertrags von 12 Monaten

Allgemeinverbindliche Tarifverträge

Streik im Einzelhandel im Allgäu: Was bieten die Arbeitgeber?

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten bieten die Arbeitgeberverbände 2023 zwischen 4,5 und 5,3 Prozent Entgeltserhöhung - zum Teil ergänzt durch eine Inflationsausgleichzahlung unter 1000 Euro. Hier lesen Sie wer Anspruch auf eine Inflationsprämie in der Pflege hat. Für das zweite Jahr liegen die Angebote zwischen 2,9 und 3,1 Prozent.

Wann wird weiter verhandelt?

Die Tarifverhandlungen im bayerischen Groß- und Außenhandel gehen am 5. Oktober in die siebte Runde. Bei den Verhandlungen im Einzelhandel geht es am 26. Oktober weiter, im Buchhandel am 30. Oktober.

Seit April finden Tarifverhandlungen in Bayern für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel, im Groß- und Außenhandel und im genossenschaftlichen Großhandel statt.