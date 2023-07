Der Mittwoch bringt weiterhin Gewitter ins Allgäu. In den nächsten Tagen geht es dann in Richtung Hitze-Wochenende.

Mittwoch: Weitere Gewitter im Allgäu erwartet

Nach dem schweren Unwetter in der Nacht und den Gewittern am Mittwochmorgen beruhigt sich das Wetter im Laufe des Tages voraussichtlich etwas. Es bleibt aber teils regnerisch - erst für den Abend warnt der Deutsche Wetterdienst vor neuen Gewittern im Allgäu. Wie heftig diese dann ausfallen, lässt sich noch nicht sagen. Die Temperaturen liegen am heutigen Mittwoch zwischen 19 Grad am Morgen und maximal 25 Grad am Nachmittag.

Donnerstag: Kühles Wetter im Allgäu

Am Donnerstag bleibt es im gesamten Allgäu weiter relativ kühl. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden bei etwa 16 Grad und erreichen auch in der zweiten Tageshälfte kaum mehr als 22 Grad. Dazu kann es in der gesamten Region vormittags immer wieder Regenfälle geben. Ab dem Nachmittag klart der Himmel dann wieder auf und die Sonne zeigt sich häufiger.

Ab Freitag kehrt das Sommerwetter ins Allgäu zurück

Der Freitag bringt dem Allgäu dann wieder richtiges Sommerwetter. Niederschläge sind für die Region aktuell nicht vorhergesagt. Das Thermometer zeigt am Morgen rund 14 Grad an, klettert dann aber auf bis zu 28 Grad. Das Motto für den Freitag: Sonnencreme und Sonnenbrille ersetzen Regenjacke und Regenschirm.

Hitzealarm: Bis zu 36 Grad am Samstag erwartet

Am Samstag erwartet uns dann sehr heißes Sommerwetter. Während das Thermometer in den frühen Morgenstunden noch kühle 17 Grad anzeigt, steigen die Temperaturen dann weit über die 30 Grad-Marke. Die Meteorologen erwarten am Samstag bis zu 36 Grad im Allgäu. Besonders Kinder und ältere Menschen sollten sich dann nicht zu lange in der Hitze aufhalten.

Wetter im Allgäu: Sonntag weiter warm

Auch am Sonntag bleibt es hochsommerlich warm. Die Temperaturen gehen aber leicht zurück und liegen dann bei 29 Grad. Tagsüber ist es sonnig. Im Laufe des Abends ziehen dann wieder einige Regenwolken auf und bringen Abkühlung.