Es grenzt an eine Sensation: Erstmals brütet ein Wanderfalken-Paar in Kempten. In den 1970er Jahren waren die Greifvögel in Deutschland nahezu ausgestorben. Die Freude bei den Vogelschützern ist dementsprechend groß.

Mitte März schlüpften bereits zwei Jungvögel, zwei weitere Eier liegen noch im Nest auf dem Kirchturm der St.-Mang-Kirche. Eine Kamera filmt, was sich dort oben abspielt – die Bilder werden live ins Internet übertragen. Interessierte können beispielsweise sehen, wie die Jungtiere von der Mutter gefüttert werden. Die Wanderfalken könnten ein gravierendes Problem der Kemptener lösen. Weitere Informationen hat die Allgäuer Zeitung.