Aufgrund der schlechten Wettervorhersage für das kommende Wochenende wurde jetzt auch der zweite Termin für das bekannte Bühler Seenachtsfest abgesagt.

Noch vergangene Woche hofften die Verantwortlichen auf besseres Wetter am kommenden Wochenende. Doch die Terminverschiebung um eine Woche brachte kein Glück. Auch am kommenden Wochenende soll es nass werden. So entschied sich die Musikkapelle Bühl, das Seenachtsfest für 2023 ganz abzusagen.

39 Bilder Seenachtsfest in Bühl am Alpsee. Benjamin Liss

Musikkapelle Bühl sagt Seenachtsfest 2023 aufgrund des schlechten Wetters ab

„Schweren Herzens müssen wir auch den Ausweichtermin für unser Seenachtsfest nun aufgrund der schlechten Wettervorhersage absagen“, gab die Musikkapelle Bühl auf Instagram bekannt.

Der Termin für kommendes Jahr steht dagegen schon fest. Am 27. Juli 2024 soll am Alpsee wieder gefeiert werden.