Vor einem Vierteljahrhundert begann der Mythos "Riverdance". Zum Jubiläum gab es am Mittwoch, 22. März 2023 einen Auftritt in der Bigbox Allgäu in Kempten.

Seitdem die Schuhe der Tänzer von "Riverdance" 1995 in Dublin erstmals über die Bühne klackerten, haben bislang bereits über 27,5 Millionen Zuschauer der erfolgreichsten Tanzshow zugejubelt. Die Begeisterung über die atemberaubende Darbietung irischen Stepptanzes ist auch nach 25 Jahren weiterhin ungebrochen.

Das war in der Bigbox geboten:

Die Fans durften sich über auf eine überarbeitete und modernisierte Version von Riverdance freuen: Innovative und spektakuläre Lichttechnik, aufwendige LED-Wände sowie neue Bühnen- und Kostümdesigns sorgten für ein einzigartiges Tanzspektakel.

Das ist "Riverdance":

"Riverdance" ist eine irische Tanz-Aufführung. Eine Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern tanzt auf der Bühne traditionellen irischen Stepptanz zu keltischer Musik. Der irische Tanz ist unverkennbar durch seine schnellen Beinbewegungen und die steife Haltung des Oberkörpers. Beides zusammen erfordert ein hohes Maß an Körperbeherrschung. Für das Publikum besteht die große Faszination aus der absoluten Synchronität der Bewegungen in der Tanzgruppe. Manchmal sind es über 20 Tänzerinnen und Tänzer, die gleichzeitig auf der Bühne den irischen Stepptanz perfomen. Neben dem traditionellen irischen Stepptanz kommen auch Einflüsse internationaler Tanzstile wie Flamenco, Breakdance und russischer Folklore hinzu. Die Musik wird dazu live gespielt. Die Komposition von Bill Whelan hat 1997 sogar einen Grammy erhalten.

Interessantes zu "Riverdance"