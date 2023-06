Ein Mann, der als vermisst gemeldet war, ist im Rappenalptal bei Oberstdorf tot aufgefunden worden. Warum er nahe des Biberkopfs starb, ist unklar.

Ein Mann ist in den Bergen tot aufgefunden worden. Die Bergwacht Oberstdorf barg den Mann laut Polizei am Dienstag, 20. Juni, am Biberkopf im Rappenalptal bei Oberstdorf. Der 51-Jährige war einen Tag zuvor als vermisst gemeldet worden.

Weshalb der Mann starb, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Bergwacht Oberstdorf birgt toten Mann am Biberkopf

Peter Haberstock von der Bergwacht Allgäu mahnt zu besonderer Vorsicht beim Wandern im Frühjahr, weil in den Bergen vielerorts immer noch Schnee liegt. In den nächsten Tagen könnte außerdem bis 1500 Meter Höhe Neuschnee fallen.