Die Bauarbeiten an der Stillachbrücke sind fast abgeschlossen. In einem ersten Schritt wird jetzt die Komplettsperrung aufgehoben.

In den vergangenen zwei Wochen war die Kreisstraße OA4 bei Oberstdorf für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt. Grund dafür waren Asphaltarbeiten. Diese Arbeiten sind jetzt fast abgeschlossen, die Vollsperrung der Straße wird am Freitagabend, 29. September 2023 aufgehoben.

Bauarbeiten an der OA4 bei Oberstdorf: Zurück zur Einbahnregelung

Ab diesem Zeitpunkt gilt dann wieder die bislang schon bekannte Einbahnregelung. Diese wird voraussichtlich bis zum 7. Oktober um 18 Uhr gelten, so das Landratsamt Oberallgäu. In dem Bereich der Stillachbrücke werden bis dahin weiter Restarbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird aus Richtung Oberstdorf zwischen dem Kreisverkehr Oberstdorf und dem Geiger-Kreisel über eine Behelfsumfahrung umgeleitet. In der Gegenrichtung rollt der Straßenverkehr über die B19 in Richtung Kleinwalsertal und Walserstraße. Für Radfahrer und Fußgänger bleibt die Umleitung weiterhin gültig.