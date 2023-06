Schwere Magen-Darm-Beschwerden, Brech-Durchfall, Erschöpfung: Am gestrigen Mittwoch mussten Ärzte und Bergretter neun Wanderer von Hütten im Bereich Oberstdorf ins Tal fliegen.

Weil bereits am Montag bei einer Wanderin das Norovirus nachgewiesen wurde, liegt der Verdacht nahe, dass sich auch diese Wanderer mit dem Norovirus angesteckt haben. In der Nacht harrte medizinisches Personal an den betroffenen Hütten aus, denn Fachleute erwarteten weitere Erkrankte.

Wie ist die Lage am Donnerstag, gibt es Neuinfektionen? Was müssen Wanderer nun beachten?