Der Polizei ist ein großer Schlag gegen die kalabrische ‘Ndrangheta-Mafia gelungen. Sie gilt als die derzeit gefährlichste Gruppierung in Deutschland.

Auch ins Allgäu gibt es einige Querverbindungen mit der Mafia-Gruppe. Unter anderem wurde im Mai 1998 in Kempten der Mafioso und Auftragsmörder Giorgio Basile festgenommen. Auch er war Mitglied der ‘Ndrangheta. Doch das ist nun bereits einige Jahre her – wie steht es heute um die Mafia in der Region? Gibt es hier noch Strukturen? Und leben Mafia-Mitglieder im Allgäu? Auf allgaeuer-zeitung.de lest ihr mehr darüber.