Die Gemeinde Oberstdorf hat am Dienstagabend ihre erfolgreichen Wintersport-Stars gefeiert, darunter Karl Geiger und Katharina Althaus. Mit im Gepäck: Zahlreiche Medaillen.

Wintersportler, die aus Oberstdorf kommen oder dort trainieren, haben in diesem Winter zahlreiche Medaillen abgeräumt. Vor allem für die Oberstdorferin Katharina Althaus war es ein erfolgreicher Winter. Bei der Ski-Weltmeisterschaft in Planica holte sie drei Mal Gold und einmal Bronze. Am Dienstagabend feierten rund 1.000 Zuschauer sie und viele andere Sportler im Kurpark der Oberallgäuer Gemeinde.

10 Bilder

